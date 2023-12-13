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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة ليفربول .. مانشستر يونايتد يعرض 5 لاعبين للبيع

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

تلقى مانشستر يونايتد خسارة على يد ضيفه بايرن ميونيخ مساء الثلاثاء بهدف نظيف، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وذلك قبل مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي، والتي بدأ التحضير لها بالفعل.

ويواجه فريق إريك تين هاج أسبوعًا حاسمًا من المباريات، حيث ألتقى يونايتد مع بايرن ميونيخ في آخر مباراة بالمجموعة بدوري أبطال أوروبا على ملعب أولد ترافورد مساء الثلاثاء وخسرها، ليفقد التقدم إلى مرحلة خروج المغلوب.

وسيزور يونايتد بعد ذلك أنفيلد يوم الأحد حيث يتطلعون للعودة إلى طريق الفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الهزيمة من بورنموث في أولد ترافورد يوم السبت، بثلاثية نظيفه سجلها دومينيك سولانكي وفيليب بيلينج وماركوس سينسي.

اعترف سكوت مكتوميناي عشية مباراة يونايتد ضد بايرن، بأن المباراة كانت "سامة في بعض الأحيان" تحت قيادة المدربين السابقين، لكن اللاعبين "يدعمون بقوة" تين هاج.
وقال: "إنها مسؤولية اللاعبين أولاً وقبل كل شيء، كان لدينا العديد من اللاعبين الرائعين والآن نحن في مرحلة نمتلك فيها شخصيات كبيرة في غرفة تبديل الملابس، والأمر ليس مجرد حالة مثل مع بعض المديرين الآخرين حيث كان الأمر سامًا بعض الشيء في بعض الأحيان - فالأولاد يدعمون المدرب بشدة، لدينا طاقم تدريبي رائع. نريد فقط أن نقدم أداءً جيدًا لنادي كرة القدم والأمر بهذه البساطة."

قبل أن يضيف: "نحن غير متسقين كفريق، ولم نكن ساذجين في ذلك، لقد تحدثنا مع الجهاز الفني حول هذا الموضوع، لقد كان الجدول الزمني لا هوادة فيه، ولكن لا يمكننا استخدام ذلك كذريعة، كمجموعة علينا أن نجتمع معًا ونكتشف الإجابات على ذلك، وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، كل فريق يتمتع بروح رياضية فائقة، وكل فريق في دوري أبطال أوروبا يمكنه الركض، ونحن بحاجة إلى مجاراة ذلك وأكثر عندما تلعب لهذا النادي، ولا يمكن للمدرب أن يفعل الكثير من الخطوط الجانبية، بل يجب أن يأتي من اللاعبين."


ولكن قبل حديث ماكتوميناي مباشرة، ترددت أنباء على نطاق واسع أن يونايتد منفتح على عروض كاسيميرو ورافائيل فاران وجادون سانشو وأنتوني مارسيال ودوني فان دي بيك في يناير، على الرغم من أن إيريك تين هاج لن يقبل أي بيع إذا كان ذلك يضعف فريقه، وبينما ورد أيضًا في تلك الرسالة أن الصفحة الافتتاحية لكتاب المستثمر الجديد السير جيم راتكليف عن نجاح شركته للبتروكيماويات INEOS تشير بوضوح إلى أن الحادث الذي كان فيه لاعب الرجبي بعيد كل البعد عن برونو فرنانديز الذي يمسك وجهه الذي لم يمسه أحد، كارثة ليفربول مؤخرًا.

على الرغم من عدم ذكر أي مباراة محددة، إلا أنه يشتبه في أن المباراة التي تمت الإشارة إليها هي عندما فاز الريدز على يونايتد 7-0 على ملعب أنفيلد الموسم الماضي، تم انتقاد فرنانديز من قبل غاري نيفيل لتظاهره بالإصابة في ظل تحديات إبراهيما كوناتي وأليسون بيكر.

سيتم إيقاف اللاعب البرتغالي الدولي عن زيارة الأنفيلد بعد حصوله على إنذار في الدقيقة 84 بسبب الاعتراض خلال الهزيمة المؤسفة 3-0 على أرضه أمام بورنموث، وهذه هي البطاقة الصفراء الخامسة التي يحصل عليها هذا الموسم، مما يعني أنه يجب عليه إيقافه لمباراة واحدة.

ومن ناحية أخرى، يدخل ليفربول المباراة وهو في صدارة الجدول بعد أن عوض تأخره ليهزم كريستال بالاس في المرة الأخيرة.

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