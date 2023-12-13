الأهلي يواجه اتحاد جدة الجمعة المقبلة

عرضت قناة العربية مصر، أن النادي الأهلي لديه مواجهة مهمة يوم الجمعة المقبلة، مع اتحاد جدة السعودي، وذلك ببطولة كأس العالم للأندية التي تقام في السعودية.



وعرضت القناة لقطات من أهداف اتحاد جدة في مرمى أوكلاند سيتي بافتتاح مونديال الأندية، والتي أكدت قوة اتحاد جدة السعودي.

وقد أكد محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي، أن لاعبي النادي الأهلي مستعدون لـ بطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

وأضاف خلال لقاء على قناة العربية، أن بطولة كأس العالم للأندية بطولة كبيرة، والأهلي يشارك للمرة الرابعة على التوالي.

ولفت إلي أن الأهلي سيقابل نادي الاتحاد السعودي، وهو نادٍ كبير ولاعبونا مستعدون للمنافسة.

كانت بعثة الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي قد وصلت إلى المملكة العربية السعودية مساء أمس الاثنين، وكان في استقبالها وفد القنصلية المصرية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى 22 ديسمبر الجاري ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم ١٥ ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.



