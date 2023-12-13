عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يفيد، أن الاحتلال الإسرائيلي يعلن مصرع 8 جنود وضباط بينهم قائد كتيبة في لواء جولاني.

كما قد أكد أحمد جبريل، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك 22 مستشفى في قطاع غزة من أصل 35 خرجت عن الخدمة.



وأضاف متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني للقاهرة الإخبارية، أنه تضرر عدد كبير من سيارات الإسعاف في غزة إثر القصف الإسرائيلي، ونعمل على تقديم الخدمات الطبية للنازحين والمرضى في مستشفى الأمل بخان يونس.



ولفت إلي أن 13 سيارة إسعاف فقط تعمل في قطاع غزة و71 كادرا صحيا يعملون بدائرة الإسعافات، الاحتـلال استهدف سيارة إسعاف كانت تنقل 11 مريضا من مستشفى المعمداني ما أدىلاستشهاد مصاب.