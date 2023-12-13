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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحمة أحمد تطلب الدعاء لوالدها بعد الوعكة الصحية

رحمة أحمد
رحمة أحمد

نشرت الفنانة رحمة أحمد فرج تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تعلن عن مرض والدها.

وقالت رحمة أحمد فرج : اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفى أبي، وتمده بالصحة والعافية لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيئ قدير أسأل الله العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وسائر مرضى المسلمين، اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقمًا أبدًا.

رحمة أحمد 

رحمة أحمد 

وقد حلت الفنانة رحمة أحمد ضيفة على الحلقة الثامنة من مسلسل علي باب العمارة ، والمذاع على منصة watch it

وظهرت الفنانة رحمة أحمد ضمن الاحداث بشخصيتها الحقيقة ، حيث تقوم بعمل مقلب في بطل العمل.

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وتدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب، إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع.

المسلسل المكون من 10 حلقات ويعرض منه حلقتين أسبوعيا كل أربعاء، من بطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبد الواحد، بوسي الشامي.

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