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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من محمد بن زايد على انتهاء COP28 وإعلان اتفاق الإمارات

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد

علق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، على انتهاء مؤتمر المناخ COP28 والذي أقيم في إكسبو دبي.

وقال بن زايد، عبر صفحته على منصة “إكس”: "في ختام كوب 28، أشكر كل الوفود التي عملت بروح التعاون والعمل الجماعي ومن منطلق الوعي بالمسئولية تجاه الأجيال المقبلة، على الخروج بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي يدشن مرحلة نوعية جديدة في مسار العمل المناخي الدولي". 

وأضاف رئيس دولة الإمارت: "كما أشكر فرق العمل الوطنية والأممية التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث العالمي".

وأشار إلى أن الإمارات حققت نتائج مهمة في المؤتمر، ولكن الطريق لا يزال ممتداً والتحدي لا يزال كبيراً، وستواصل دولة الإمارات مع مختلف الأطراف متابعة مخرجات المؤتمر والبناء عليها، وستكون إلى جانب دول العالم في هذه الرحلة من أجل مستقبل البشرية.

https://x.com/MohamedBinZayed/status/1734876844153823534?s=20

من جانبه، أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات ورئيس مؤتمر الأطراف COP28 سلطان الجابر، اليوم الأربعاء، التوافق على مضمون البيان الختامي لمؤتمر المناخ الذي يعقد في الإمارات.

وقال الجابر، في كلمته في الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأطراف COP28، إنه تم التوافق على مضمون البيان الختامي لمؤتمر المناخ.

وأضاف رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه ممتن للعمل الجماعي الجاد على مدار الأسبوعين الماضيين.

كما أعلن رئيس مؤتمر الأطراف COP28، عن إقرار "اتفاق الإمارات" التاريخي للعمل المناخي، لافتا إلى أن هذا أول اتفاق في التاريخ يدعو للتحول التدريجي من الوقود الأحفوري.

كما أقر ممثلو 197 دولة مشاركة في COP28 من حول العالم اتفاق الإمارات للعمل المناخي.

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