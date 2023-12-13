صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلي يفقد تفوقه في غزة والنتائج «صعبة للغاية»

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفقد تفوقه في قطاع غزة أمام مقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وأوضحت الصحيفة أنه في الأيام الأخيرة، أدرك الجيش الإسرائيلي أن الخصائص القتالية لحماس أقل تنظيما وأكثر تحديدا، مشيرة إلى أن الحالات التي تفاجأت فيها القوات ودخلت في كمين، كانت النتيجة صعبة للغاية.

وبحسب الصحيفة، لا تزال معركة الشجاعية هي المشهد الأصعب والأكثر مركزية في الحرب بالنسبة للقوات الإسرائيلية، وتكشف عن عدد غير قليل من نقاط الضعف في النشاط، وكانت نتائجها وخيمة كما حدث في كمين الأمس الذي أدى إلى مقتل تسعة جنود بينهم ضباط كبار.

وأكدت الصحيفة أن مثل هذا الحادث يعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى وضع يكون فيه ضعيفا للغاية، ويفقد في الواقع ميزته من حيث الحجم والجودة.