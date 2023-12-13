محافظ الدقهلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي للعام 2023 / 2024، والتى تبدأ فى 9 يناير المقبل.

وقال "مختار" إن هناك 1 مليون و25 ألفا و387 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بمراحل التعليم المختلفة بمدارس الدقهلية.



وأوضح ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن جداول الامتحانات بالنسبة للمرحلة الابتدائية، في الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من يوم 9 إلى 13 يناير، وفي المرحلة الإعدادية العامة، الأول الإعدادي من يوم 9 إلى 17 يناير، والثاني الإعدادي من 10 إلى 17 يناير، والثالث الإعدادي من 18 إلى 25 يناير، والإعدادية المهنية، في الصف الأول الإعدادي المهني من 9 إلى 17، والصف الثاني الإعدادي المهني من 10 إلى 17 يناير، والصف الثالث الإعدادي المهني من 18 إلى 25 يناير.

وفي مرحلة الثانوية العامة، الصف الأول الثانوي العام من 9 إلى 24 يناير، والصف الثاني الثانوي العام من 10 إلى 25 يناير.

وفي مراحل التعليم المجتمعي، في الصفوف الأول والثاني والثالث من 9 إلى 10 يناير، والصفوف الرابع والخامس والسادس من 9 إلى 11 يناير.

وفي مراحل تعليم المكفوفين، الصفوف الرابع والخامس من 9 إلى 14 يناير، والصف السادس من 9 إلى 13 يناير، والأول والثاني الإعدادي مكفوفين من 9 إلى 14 يناير، والثالث الإعدادي مكفوفين من 18 إلى 25 يناير، والصف الأول الثانوي العام مكفوفين من 9 إلى 25 يناير، والصف الثاني الثانوي العام مكفوفين من 10 إلى 25.

وفي مراحل تعليم الصم وضعاف السمع، الصف الرابع والخامس من 9 إلى 13 يناير، ومن الصف السادس إلى الثامن من 9 إلى 11 يناير، والصفوف الأول والثاني الإعدادي من 9 إلى 14 يناير، والصف الثالث الإعدادي من 18 إلى 25 يناير، والصف الأول الثانوي من 9 إلى 24 يناير، والصف الثاني الثانوي من 10 إلى 25 يناير.

وبالنسبة للتعليم الفني، التعليم الزراعي من 9 إلى 25 يناير، والصناعي من 9 إلى 24 يناير، والتجاري من 9 إلى 25 يناير.

ووجه محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالالتزام بالجداول التى تم اعتمادها، كما وجه لوكيل وزارة التربية والتعليم باهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بجميع المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

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