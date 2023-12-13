طارق رضوان: المشاركة الواسعة في الانتخابات تعكس رغبة الشعب في صناعة المستقبل

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن الانتخابات الرئاسية في مصر تعد مناسبة مهمة وحاسمة في تاريخ البلاد، حيث يتم من خلالها اختيار القائد الذي سيقود البلاد في المرحلة القادمة.

وأضاف رضوان أن أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية تعكس الإرادة الحقيقية للشعب في تحقيق تغيير حقيقي وتطور ديمقراطي في البلاد، كما أنها من ناحية اخري ، تعزز الشرعية الديمقراطية للرئيس الجديد وتمنحه القوة والدعم اللازم لتنفيذ وعوده الانتخابية بالإضافة الي الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.

وأوضح رضوان أن تأثير نسب المشاركة الكبيرة على مستقبل البلاد يعزز الشرعية السياسية للرئيس الجديد وتمنحه القوة لاتخاذ القرارات الصعبة والمصيرية وتعكس قوة الديمقراطية في مصر وتوجه رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري يمتلك القدرة على تحقيق تغيير إيجابي.

وأكد النائب البرلماني أن المشاركة الملحوظة في مشاركة طوائف الشعب بكثافة تحديدا ودور الشباب والنساء وذوي الإعاقة تعكس رغبتهم في المشاركة الفعالة في صناعة مستقبلهم وتمنحهم الفرصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم وتطلعاتهم وتعزز دور المرأة في الحياة السياسية وتؤكد أهمية صوتها وتأثيرها في صنع القرارات.

يشار إلى أنه في الأيام الماضية الحالي، شهدت الانتخابات الرئاسية مشاركة كبيرة وملحوظة من قبل جموع الشعب المصري على مدار 3 أيام، مما يعكس إرادتهم القوية في المشاركة في صناعة مستقبلهم.