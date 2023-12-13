الكشف الطبي وتقديم العلاج لـ 234153 مواطنا بالشرقية خلال أيام الانتخابات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع الصحة وتعمل علي توفير كافة أوجه الدعم اللازمة له من معدات ومستلزمات طبية وتدريب الكوادر البشرية للارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.

ولفت، الي إن المبادرات الصحية تعد نقلة نوعية فى المجال الصحى ساهمت وبشكل كبير في الحد من تداعيات الأمراض المختلفة لتقديم فرد سليم قادر علي المشاركة في بناء وتنمية المجتمع.

أشاد المحافظ بتواجد وانتشار الفرق الطبية في محيط وأمام مقار اللجان الانتخابية علي مدار أيام الانتخابات وذلك لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة وإجراء المتابعة الطبية اللحظية للمواطنين وخاصة لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للاطمئنان على سلامتهم وحالاتهم الصحية.

وفي هذا الاطار أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الي قيام الفرق الطبية التابعة للمديرية بالانتشار المكثف خلال ايام الانتخابات الرئاسية من خلال العيادات المتنقلة بمحيط اللجان والمقرات الانتخابية بجميع أنحاء المحافظة، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي انطلقت فعالياتها خلال الفترة من 10 -12 ديسمبر الجاري.

وأوضح وكيل وزاره الصحه أن المستشفيات التابعه للمديرية والبالغ عددهم ٢٥ مستشفى، قدمت الخدمات الطبية العلاجية لعدد ٨٢٧٧٢ مواطن خلال ثلاثة أيام ، وذلك بأقسام الإستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والكلي الصناعي والحضانات والعيادات الخارجية والعلاج الطبيعي وإجراء الأشعات والمناظير والعمليات الجراحية لهم.

وأضاف وكيل وزارة الصحه أن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة والبالغ عددهم ٤٨٩ وحدة، قدمت الخدمات الطبية لعدد ٨٦٥٦٦ مواطن تردد عليها خلال فترة الانتخابات الرئاسية، هذا بالإضافة إلى تطعيم ٩٢٧٧ طفل بالتطعيمات الروتينية، وتقديم الخدمات والفحوصات الطبية ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة لعدد ٥٥٥٣٨ مواطن بمحافظة الشرقية.