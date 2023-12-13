محافظة البحر الأحمر: ضخ كميات من السكر بأسعار مخفضة بالمحال والسلاسل التجارية

ذكرت محافظة البحر الأحمر أنه تم ضخ كميات من السكر بأسعار مخفضة بعدد من المحال التجارية والسلاسل التجارية بمدن المحافظة، حيث سيتم توفير السكر بسعر 27.5 جنيه للكيلو.



وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن ذلك يأتي في إطار توجيهات المحافظ عمرو حنفي بضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية المواطنين بأسعار مناسبة، والقضاء علي ظاهرة احتكار السلع وجشع التجار.



من جانبه، قال مدير مديرية التموين بالبحر الأحمر شاذلي عايش إنه يتم ضخ كميات من السكر بوفرة وباستمرار؛ لتلبية احتياجات المواطنين على مستوى مدن المحافظة، وذلك بالعديد من المحال والسلاسل التجارية.



وأضاف أن ذلك يأتي في إطار تطبيق منظومة تخفيض الأسعار التي تتبناها الدولة لضخ كميات مناسبة من السلع الأساسية؛ لمنع ظاهرة احتكار السلع والحد من التلاعب.