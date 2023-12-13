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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف تقديم الخدمات الإسعافية والطبية في شمال قطاع غزة

صدى البلد

أعلن عبد الجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، توقف تقديم الخدمات الإسعافية والطبية في شمال قطاع غزة جراء خطورة الأوضاع هناك، التي تشهد فيها المشافي خروجًا كاملًا عن الخدمة، وآخرها مستشفى كمال عدوان جراء حصار الاحتلال له ومنع دخول الوقود، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

وقال "حنجل": "إن الهلال الأحمر أقام نقطة طبية لتقديم ما يمكن تقديمه من خدمات للمواطنين في شمال غزة خاصة للنازحين في ظل الحالة الجوية السائدة ونقص المواد الغذائية ومياه الشرب والأغطية". 

وأكد أن الاحتلال يتعمد الاعتداء على الطواقم الطبية، والإسعافية، واستهداف المركبات، وتوقيفها، وفيها مصابون، رغم الإشارات العالمية الموضوعة على مركبات الإسعاف والملابس الخاصة بالطواقم، إلا أنه يتعمد استهداف المنظومة الطبية.

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