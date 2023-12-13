خبز إيطالي.. طريقة عمل الخبز الإيطالي بالطماطم على أصوله

إذا كنت من محبي المعجنات فيمكنك تناول الخبز الإيطالي بالطماطم فهو محبب للكبار والصغار ويستخدم في جميع المناسبات لمذاقة الرائع والشهي،وفيما يلي خطوات عمل الخبز الإيطالي بالطماطم.



طريقة عمل الخبز الإيطالي بالطماطم:

المقادير:

‏- 5 كوب دقيق

‏- ¾ 1 كوب ماء دافئ

‏- ¾ كوب زيت زيتون

‏- 1 معلقة كبيرة سكر

‏- 2 معلقة صغيرة خميرة فورية

مقادير الحشو

‏- 1 كوب صلصة جاهزة

‏- 1 كوب بارميزان مبشور

‏- ½ كوب زيتون اسود مقطع

‏- ½ كوب صنوبر محمص.



طريقة التحضير:

اخلطي الماء الدافئ والخميرة والسكر في وعاء صغير واتركيها حتى تبدأ الفقاعات بالظهور لمدة 15 دقيقة.

جهزي الفرن وسخنيه على درجة حرارة 425.

في وعاء العجانة الكهربائية ضعي الطحين والملح و ½ كوب من زيت الزيتون وأضيفي خليط الخميرة والماء وشغلي العجانة واعجني حتى تتكون عجينة متماسكة (اعجني لمدة 5 دقائق على سرعة متوسطة).

انقلي العجينة إلى وعاء نظيف واعجني باليد.

ادهني وعاء بزيت زيتون وضعي العجينة فيه وغطيها بورق البلاستيك وضعيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

ادهني صينية الفرن بكمية كوب زيت الزيتون المتبقي ومدي العجينة فوق الزيت باليد واصنعي حفر في العجينة بأصابع اليد.

ضعي الصينية في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها (تقريبا لمدة ساعة).

وزعي الملح فوق العجين ثم باقي كمية زيت الزيتون وصوص المارينارا والزيتون والجبن.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج ثم أخرجيها من الفرن واتركيها لتبرد لمدة 10 دقائق ثم قطعيها وقدميها.