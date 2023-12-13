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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عادات خاطئة تسبب تشقق القدمين.. اخطرها جلسات الباديكير

تشققات الكعبين
تشققات الكعبين

يعد تشقق كعب القدم من المشكلات الجلدية الشائعة لدى كثير من الأشخاص، ويتسبب في مظهر وملمس مزعج بالجلد ،ويرتبط تشقق كعب القدم بموسم الشتاء عادةً نتيجة لجفاف الطقس، وتشققات الكعبين لها العديد من الأسباب، عليك التعرف عليها من أجل الوقاية من ظهور تشققات الكعبين وكيفية تجنبها لقدم أنعم وأجمل نرصده وفقا لموقع

timesofindia

 

أسباب تشققات الكعبين:
1- السير حافية الأقدام : يزيد من جفاف جلد القدم وتشققه، لهذا يجب ارتداء شبشب طوال السير في المنزل وليس فقط عند دخول الحمام أو استبداله بشراب قطني ثقيل لحماية القدم من االاحتكاك المسبب للتشققات بالإضافة السير الدائم في المنزل دون إرتداء شراب أو شبشب من أول العوامل التى تساعد في ظهور تشققات الكعبين، لأن الاحتكاك الدائم بين القدمين والأرض سواء كانت مبللة أو جافة خاصة المشي على البلاط أو السيراميك مع عدم تواجد السجاد.


2-الشفرات الحادة والموس: من الطبيعي أن جلسات الباديكير في مراكز التجميل تعطي نتائج فورية رائعة ولكنها قد تضر القدم فيما بعد خاصة مع استخدامهم الشفرات الحادة والموس التى تزيل كمية كبيرة من الجلد الميت للحصول على النعومة، ولكن يجب الحذر التام في هذه المرحلة بالاهتمام بالروتين الصحيح لترطيب القدمين والعناية بهما بعد هذه الجلسات وتجنب الاستخدام الدائم للشفرات الحادة والموس لأن الإفراط في استخدامها يزيد من تشققات الكعبين ويتلف ملمسهما ومنظرهما.


3-نسيان التقشير والترطيب: يجب الحرص على تقشير القدم وخاصة الكعبين بالمقشرات الطبيعية مثل باقي الجلد ثم الحفاظ على ترطيبها بمرطبات القدم أو على الأقل تدهن بالفازلين للحفاظ على نعومتها الكعب والقدم بأكملها تحتاج لترطيب دائم مثل باقي أجزاء الجسم لأن جلدها يجف وهو ما يعمل على زيادة تشققات الكعبين، لهذا .


4-إهمال تغذية القدمين: يزيد من الجفاف والتشققات، وهو ما يتلف ملمسهما وشكلهما، لهذا يجب الحفاظ تغذية القدمين بالكامل باستخدام المكونات الطبيعية مثل العسل الأبيض والليمون وغيرهما من وصفات طبيعية تخفي تشققات الكعبين حيث نسيان استخدام الترطيبات الطبيعية للقدمين وتطبيق الوصفات الصحية للكعبين،يزيد من التشققات.


5-الأحذية المفتوحة : يزيد تشققات الكعبين؛ لأن الأتربة تصل للقدم بسهولة وتثبت بها فضلا عن الهواء الجاف الذي يزيد جفافها ويعمل على ظهور التشققات، لهذا من أفضل الوسائل لحماية القدمين ارتداء الأحذية المغلقة وتحتها شراب للحفاظ على نعومة القدمين حتى خارج المنزل،لذا يجب الانتباه إلى أن ارتداء الأحذية المفتوحة أو الشباشب والصنادل يأتي بنتائج عكسية سلبية على القدمين.

تشققات الكعبين القدمين الاحذية الكعبين الأتربة

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