"تضامن أسوان": استكمال إعادة إعمار 35 منزلُا بقرية "الفؤادية" مركز كوم أمبو

قال مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان محمد يوسف إنه يجري العمل لاستكمال إعادة أعمار وتأهيل 35 منزلًا بقرية "الفؤادية" في مركز كوم أمبو من خلال جمعية الأورمان.

وأضاف مدير المديرية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة وتشبيكًا بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية؛ لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه، قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان إنه وقع الاختيار على قرية "الفؤادية" لكونها من القرى الأشد احتياجًا بحسب معايير التنمية، مؤكدًا أن الأسر المستفيدة جميعها تقع في دائرة العوز والاحتياج.

وأضاف أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات، وتركيب النجارة وتعريش المنزل، وتركيب السيراميك، والأرضيات لكل منزل، وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض، وطقم الحمام، وتركيب الكهرباء الداخلية، وفرشها وتأثيثها بالكامل.

يذكر أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة أطلقته جمعية الأورمان قبل سنوات وتمكنت من خلاله تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة بمحافظات الجمهورية المختلفة.

كما أن إعادة إعمار القرى الفقيرة تضمن تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر للأسر غير القادرة لدعمها في الانتقال من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.

