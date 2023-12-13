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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تقنية البيوفلوك.. برنامج تدريبي بالمعمل المركزي للثروة السمكية

صدى البلد

اختتم اليوم الأربعاء 14- 12- 2023 رفعت محمد الجمل مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، البرنامج التدريبي الخاصة بالتدريب الميدانى للمستوى الرابع للانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى لطلبة كلية التكتولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق بمقر المعمل بالعباسة. أبوحماد شرقية بمحاضرة عن الأمان الحيوى فى المزارع السمكية  وتم توزيع شهادات الحضور على المتدربين فى وجود الدكتور حسن محمود كيلانى  أستاذ الانتاج الحيوانى بالكلية والمشرف على التريب من الجامعة.


انقسمت المحاور الرئيسية للتدريب إلى 
إدارة جودة المياه في نظم الأستزراع السمكي  ، والأعلاف وتغذية الأسماك وطرق تركيب وتصنيع العلائق السمكية .
التدريب العملي على طرق الصيد ومعاملات ما بعد الحصاد. 
تقنية البيوفلوك فى مياه المزرعة السمكية  كا أحد الطرق الحديثة فى الاستزراع السمكى.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات  د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الجامعات المصرية والجهات البحثية لتدريب ونقل التكنولوجيات الحديثة للطلبة والمهتميين بالثروة السمكية فى مصر وتأكيدا على الدور الرئيسي للمعمل في تدريب وتطوير الكفاءات للمشاركة الفعالة في سوق العمل.

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