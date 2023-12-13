يومين وهلم الورق.. أحمد العوضي يفاجئ الجمهور بمسابقة جديدة

أعلن الفنان أحمد العوضي، لجمهوره ومتابعيه، عن مسابقة جديدة، عقب المسابقة التي أطلقها مؤخرًا وكانت بجوائز مالية تقدر بـ100 ألف جنيه.

وكتب العوضي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "المسابقة التالتة..

المسابقة سؤالين:

١- اسمي في فيلم الاسكندراني (بكر الإسكندراني ... عز الإسكندراني .. محمود الإسكندراني).

٢- اسمي في مسلسل حق عرب (عرب ... حسن ... سالم).

واختتم منشوره: "المسابقة 150 ألف جنيه على 10 فايزين.. يومين وهلم الورق ".

وتعاقد الفنان أحمد العوضي على بطولة فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، بعد نجاحه في رمضان الماضي 2023 فى تقديمه شخصية جابر الكوماندا في «ضرب نار».

وجاء تعاقد أحمد العوضي ليكون البطولة الأولى له في السينما المصرية مع عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد آخر أعماله فيلم «كارما»، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل «سره الباتع».

وبدأ أحمد العوضي تحضيرات فيلم «الإسكندراني» خلال الفترة الماضية، تمهيدا للتصوير، ويشارك في بطولته زينة وبيومي فؤاد وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، وانتصار، وخالد سرحان، ومحمد رضوان وآخرين.