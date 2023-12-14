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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تحصل على تصريح لبناء مصنع عملاق جديد

صدى البلد

حصلت شركة تسلا على التصاريح اللازمة لبدء بناء أحدث مصنع للسيارات الكهربائية في المكسيك، وفقًا لمنفذ الأخبار Milenio، الذي حصل على الوثائق الرسمية المحلية والفيدرالية.

 

أبلغت أمانة البيئة والموارد الطبيعية في البلاد (SEMARNAT) قسم التصنيع الفرعي في شركة تسلا بأن التصاريح اللازمة للحصول على الترخيص النهائي من الحكومة الفيدرالية قد تم إصدارها، حسبما ورد في القصة الإخبارية المضمنة في أعلى هذه الصفحة.

 

المثير للاهتمام هو أن شركة تسلا اشترت أيضًا الأرض التي سيتم بناء المصنع تحتها الأسبوع الماضي، وهي علامة على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. ومع ذلك، ليس من الواضح متى سيبدأ البناء في أحدث وأكبر مصنع للشركة.

 

أعاد مذيع الأخبار صياغة ولاية نويفو ليون المكسيكية، قائلًا إن وضع حجر الأساس يمكن أن يحدث في الأسابيع التالية، ولكن في النهاية، القرار يقع على عاتق تسلا.

 

الجدير بالذكر أن الأراضي المحيطة بالمصنع المستقبلي يتم تطويرها بالفعل من قبل الدولة، مع إنشاء طرق الوصول والبنية التحتية الأخرى بتمويل من ولاية نويفو ليون.

 

وفقًا لتقرير رويترز، قالت السلطات المحلية إنها ستنفق أكثر من 130 مليون دولار على البنية التحتية لدعم بناء جيجا مكسيكو، ويأمل عمدة مدينة سانتا كاتارينا، خيسوس نافا، أن تبدأ تسلا أعمال البناء الخاصة بها في النصف الأول من العام. 2024.

 

قال إيلون ماسك خلال مؤتمر اعلان أرباح الربع الثالث قبل شهرين: "في المكسيك، نضع الأساس لبدء البناء وتنفيذ جميع العناصر الرئيسية الطويلة، لكنني أعتقد أننا نريد فقط التعرف على شكل الاقتصاد العالمي قبل أن نبلغ أقصى طاقتنا". 

 

تم الإعلان عن مصنع تسلا في المكسيك في شهر مارس عندما تم وصفه بأنه "أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم"، باستثمارات تقدر بأكثر من 5 مليارات دولار.. ومن المتوقع أن تقوم المنشأة ببناء منصة الجيل التالي للعلامة التجارية والتي يقال إنها ستدعم كلاً من السيارة الكهربائية ذات المستوى المبتدئ البالغة 25000 دولار ومشروع  التاكسي الالي Robotaxi الخاص بالشركة.

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