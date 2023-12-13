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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد المنعم سعيد: الرئيس السيسي قائد كفء قاد مصر بعد ثورة 30 يونيو

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي

علّق الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، على توصيف الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل في عام 2014 بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مرشح الضرورة.


وأضاف سعيد في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن الأستاذ هيكل صاغ الموقف بكلمة وهي الضرورة.


وتابع: "الضرورة جاءت بسبب وجود ثورة ولا بد أن يكون لها قائد، والقائد الذي استطاع أن يقود في تلك اللحظة هو الرئيس السيسي، لذلك كان هو الضرورة".

 

الرئيس السيسي 


وأكد أن أي ثورة لا بد أن يكون لها واجهة واسم وهذا توفر في الرئيس السيسي 

عبد المنعم سعيد مجلس الشيوخ محمد حسنين هيكل محمد الباز الرئيس السيسي

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