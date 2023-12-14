عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار حديد التسليح في الأسواق اليوم الخميس 14-12-2023

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار حديد التسليح اليوم الخميس 14 ديسمبر بالأسواق وجاءت الاسعار كالتالي:-

 

- سعر حديد عز اليوم: 40 ألفًا و681 جنيهًا.

- سعر الحديد الاستثماري: 38 ألفًا و738 جنيهًا.

- سعر حديد بشاي: 41 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد العتال: 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

الحديد مستقر.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023

- سعر حديد عطية: 39 ألفًا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري: 34 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين: 35 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي: 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي: 38 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل: 39 ألف جنيه للطن.

 

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

أسعار حديد التسليح اليوم السبت 28-10-2023

اسعار حديد التسليح حديد عز حديد المصريين أسعار حديد بشاي حديد التسليح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأمر الحكومة وللسيطرة على الانفلات في الأسعار.. البصل والسكر يدخلان الحظر

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

«ظروف استثنائية ولازم نتدخل»| الحكومة تستعين بالضربة القاضية لتحجيم الأسعار.. ماذا حدث؟

مفاجأة شركة السكر: نورّد الكيلو للتجار بـ 23 جنيها

أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

الخريف يلملم أوراقه.. تحذير عاجل من الأرصاد بعد عودة الشبورة الكثيفة

لحظة اندلاع الحريق في معرض ملابس بكفر الشيخ.. فيديو

ترشيحاتنا

لأول مرة في التاريخ.. رجل يحبس "العطسة" فيتعرض لأذى جسدي صادم

لن تترك صلاة واحدة .. أمين الفتوى ينصح بترديد هذا الدعاء

إرشادات يجب اتباعها لتجنب ارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها

قصف إسرائيلي يستهدف مركزا طبيا في جباليا شمال قطاع غزة

أطباء بلا حدود: يجب وقف إطلاق النار على المستشفيات

برلماني يوجه رسالة مهمة لوزير التموين بشأن السكر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف دولفين بإصبع بشري لأول مرة في التاريخ.. شاهد كيف يبدو

يفطر القلوب.. مقطع فيديو للقاء حميمي يجمع أباً فلسطينياً بأفراد عائلته| شاهد

المعسل اختفى من الأسواق.. سر ارتفاع سعر حجر الشيشة بالمقاهي للضعف

الخريف يلملم أوراقه.. تحذير عاجل من الأرصاد بعد عودة الشبورة الكثيفة

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل حول سر تغير وجه هيفاء وهبي لشابة مراهقة

مقطع فيديو يثير الجدل لـ شرقة كادت تقـ تل تيك توكر شهيرة

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر.. وهذه حقيقة ظهورها في مسلسل رمضاني |فيديوجراف

 بسبب الأكفان والدمار.. شركة زارا العالمية تعتذر عن حملتها الإعلانية الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

اﻟﻤﺰﻳﺪ