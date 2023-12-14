أسعار حديد التسليح في الأسواق اليوم الخميس 14-12-2023

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار حديد التسليح اليوم الخميس 14 ديسمبر بالأسواق وجاءت الاسعار كالتالي:-

- سعر حديد عز اليوم: 40 ألفًا و681 جنيهًا.

- سعر الحديد الاستثماري: 38 ألفًا و738 جنيهًا.

- سعر حديد بشاي: 41 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد العتال: 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية: 39 ألفًا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري: 34 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين: 35 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي: 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي: 38 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل: 39 ألف جنيه للطن.