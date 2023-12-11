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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحديد مستقر.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023، حيث استقر سعر الحديد، بينما تراجع سعر الأسمنت منذ بداية الشهر الجاري، مقارنة بأسعار نوفمبر 2023 بقيمة تصل إلى 300 جنيه في الطن الواحد.

أسعار مواد البناء في مصر 

 

مواد البناء..أسعار الحديد اليوم

سجل سعر الحديد عز اليوم الاثنين  41500 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي اليوم الاثنين 41000 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الاثنين إلى 39500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الاثنين  39200 جنيه للطن.

سجل سعر حديد سرحان  اليوم الاثنين  38000 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين  39500 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين  39500 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد الكومى اليوم الاثنين  38000 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الاثنين  38500 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين  39000 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد مصر ستيل  اليوم الاثنين  39000 جنيه للطن الواحد.

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تعرف على أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين

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أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاثنين

سجلت أسعار الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت اليوم الاثنين نحو 1930 جنيها لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت  اليوم الاثنين  نحو 1890 جنيها لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت أسيوط اليوم الاثنين  2250 جنيها للطن .

وسجل أسمنت شركة قنا اليوم الاثنين 2270 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة جنوب الوادي اليوم الاثنين  1890 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة وادي النيل  اليوم الاثنين  1900 جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة السويس اليوم الاثنين 1920 جنيها للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين  1920 جنيها للطن.

وسجل أسمنت السويدي اليوم الاثنين  2100 جنيه للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف "العسكري بني سويف" اليوم الاثنين نحو 1930 جنيها للطن.

وهذه أسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

مواد البناء استقرار الحديد تراجع الأسمنت الأسمنت اليوم الأثنين

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