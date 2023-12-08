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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسمنت يتراجع 300 جنيه.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، حيث استقر الحديد، بينما تراجع الأسمنت منذ بداية الشهر الجاري مقارنة بأسعار نوفمبر الماضي بقيمة تتراوح 300 جنيه في الطن الواحد.

أسعار مواد البناء في مصر 

 

مواد البناء..أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة  41500 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي اليوم الجمعة 41000 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الجمعة  إلى 39500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الجمعة  39200 جنيه للطن.

سجل سعر حديد سرحان  اليوم الجمعة  38000 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الجمعة  39500 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الجمعة  39500 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد الكومى اليوم الجمعة  38000 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الجمعة  38500 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الجمعة  39000 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد مصر ستيل  اليوم الجمعة  39000 جنيه للطن الواحد.

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أسعار الأسمنت اليوم في مصر السبت 18-11-2023

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انخفاض الحديد والأسمنت.. مفاجأة مدوية في أسعار مواد البناء

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الجمعة

وسجلت أسعار الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت اليوم الجمعة نحو 2000 جنيه لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت  اليوم الجمعة  نحو 1940 جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت أسيوط اليوم الجمعة  1930 جنيه للطن .

وسجل أسمنت شركة المنيا اليوم الجمعة  1940 جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة جنوب الوادي اليوم الجمعة 1960 جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة وادي النيل  اليوم الجمعة  1950 جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة السويس اليوم الجمعة  2000 جنيه للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الجمعة  2000 جنيه للطن.

وسجل أسمنت السويدي اليوم الجمعة  2120 جنيه للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف "العسكري بني سويف" اليوم الجمعة  نحو 1940 جنيه للطن.

وهذه أسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

مواد البناء سعر الحديد سعر الأسمنت نوفمبر الماضي جنيه

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