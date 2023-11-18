أسعار الأسمنت اليوم في مصر السبت 18-11-2023

يقدم "موقع صدي البلد" ، تقريرا حول أسعار الأسمنت اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 في مصر، والتي جاءت كالتالي:-

أسعار الأسمنت اليوم في مصر:-

- سجل سعر أسمنت المسلح اليوم، 2140 جنيهًا في الطن.

- سجل سعر أسمنت النصر 2080 جنيهًا للطن.

-سجل سعر أسمنت الممتاز 2340 جنيهًا للطن.

- سجل سعر أسمنت العسكري 1970 جنيهًا للطن .

- سجل سعر أسمنت السويدي 2180 حنيهًا في الطن.

- سعر سعر أسمنت السويس 2080 جنيهًا في الطن.

- سجل سعر أسمنت حلوان 2080 جنيهًا في الطن.

- سجل سعر أسمنت المخصوص 2100 جنيهًا للطن.

-سجل سعر الأسمنت المخلوط بين 1360 إلى 1480 جنيهًا للطن.

- يتراوح سعرالأسمنت المقاوم بين 2060 و2400 جنيهًا للطن.

- سجل سعر الأسمنت الأبيض بين 3500 إلى 3600 جنيه للطن.