أسعار حديد التسليح اليوم السبت 28-10-2023

يقدم “موقع صدي البلد” ، تقريرا حول أسعار حديد التسليح اليوم السبت 28 أكتوبر بالأسواق المصرية ، وجاءت الأسعار كالتالي:-

أسعار حديد التسليح اليوم السبت 28 أكتوبر:-

سجل حديد تسليح شركة عز نحو 42 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد تسليح سرحان نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد تسليح شركة مصر ستيل نحو 35 ألف و500 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد تسليح شركة العتال نحو 38 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد تسليح شركة بشاي نحو 41 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد تسليح شركة الكومي نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد تسليح شركة المصريين نحو 39 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد تسليح شركة المعادي نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد تسليح شركة المراكبي نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد تسليح شركة عطية نحو 38 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد تسليح شركة العشري نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.