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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكثر من 27 شهيدا في قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي غزة

غزة
غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجًا يفيد أن هناك أكثر من 27 شهيدا في قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي غزة.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات قرب مخيم قلنديا شمال القدس، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقالت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس، إن هناك قصفا مدفعيا متواصلا يستهدف منازل عدة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركز جباليا الطبي في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وذكرت قناة “الأقصى” أنه سقط 6 شهداء وعشرات المصابين بقصف صهيوني لمدرسة تؤوي نازحين ببركة الشيخ رضوان بمدينة غزة

وتخوض المقاومة اشتباكات ضارية مع الاحتلال قرب "شارع أحمد ياسين" بمنطقة التوأم شمال غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 18.608 شهداء و 50.594 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الصحة في غزة أن  قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز عددا من الكوادر الطبية على رأسهم مدير مستشفى كمال عدوان د. أحمد الكحلوت للاستجواب تحت التعذيب وحرمانهم من الطعام والشراب وقد اخلت سبيل عدد منهم ثم أطلقت عليهم النار مما أدى إلى إصابة 5 من الطواقم والجرحى والنازحين.

كما شددت قوات الاحتلال حصار واستهداف مستشفى كمال عدوان واطلاق النار باتجاه غرف المرضى والساحات وتمنع عن الماء والطعام والكهرباء ونخشي وفاة 12 طفلاً في عناية الأطفال نتيجة تركهم بلا حليب وبدون أجهزة دعم الحياة .

 

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