أسعار الأسمنت اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار الاسمنت اليوم الخميس في الأسواق ، وجاءت الاسعار كالتالي:-
أسمنت المعلم 1،880 جنيه
اسمنت السهم 1،870 جنيه
أسمنت الفهد 1،860 جنيه
أسمنت وادي النيل 1،900 جنيه
العسكري بني سويف 1،880 جنيه
أسمنت المسلح 1،930 جنيه
جنوب الوادي 1،890 جنيه
أسمنت المخصوص 1،920 جنيه
أسمنت السويس 1،920 جنيه
أسمنت السويدي 2،100 جنيه
أسمنت العسكري 1،910 جنيه
أسمنت النصر 1،890 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1،830 جنيه
أسمنت حلوان 1،920 جنيه
أسمنت المنيا 2،120 جنيه
أسمنت المهندس 2،250 جنيه
أسمنت تايتان 2،080 جنيه
أسمنت المصري 2،080 جنيه
أسمنت الممتاز 2،100 جنيه
أسمنت التعمير 2،200 جنيه
أسمنت الصعيد 2،250 جنيه
أسمنت أسيوط 2،250 جنيه
أسمنت المصريين 2،210 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2،250 جنيه
أسمنت البرج 2،210 جنيه
أسمنت الماكس 2،260 جنيه
أسمنت النهضة 2،220 جنيه
أسمنت أسوان 2،180 جنيه
أسمنت السد العالي 2،170 جنيه
أسمنت قنا 2،270 جنيه