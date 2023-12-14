عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار الاسمنت اليوم الخميس في الأسواق ، وجاءت الاسعار كالتالي:-

 

الأسمنت يتراجع 300 جنيه.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة

أسعار الأسمنت اليوم في مصر السبت 18-11-2023

 

أسمنت المعلم 1،880 جنيه
اسمنت السهم 1،870 جنيه
أسمنت الفهد 1،860 جنيه
أسمنت وادي النيل 1،900 جنيه
العسكري بني سويف 1،880 جنيه
أسمنت المسلح 1،930 جنيه
جنوب الوادي 1،890 جنيه
أسمنت المخصوص 1،920 جنيه
أسمنت السويس 1،920 جنيه
أسمنت السويدي 2،100 جنيه
أسمنت العسكري 1،910 جنيه
أسمنت النصر 1،890 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1،830 جنيه
أسمنت حلوان 1،920 جنيه
أسمنت المنيا 2،120 جنيه
أسمنت المهندس 2،250 جنيه
أسمنت تايتان 2،080 جنيه
أسمنت المصري 2،080 جنيه
أسمنت الممتاز 2،100 جنيه
أسمنت التعمير 2،200 جنيه
أسمنت الصعيد 2،250 جنيه
أسمنت أسيوط 2،250 جنيه
أسمنت المصريين 2،210 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2،250 جنيه
أسمنت البرج 2،210 جنيه
أسمنت الماكس 2،260 جنيه
أسمنت النهضة 2،220 جنيه
أسمنت أسوان 2،180 جنيه
أسمنت السد العالي 2،170 جنيه
أسمنت قنا 2،270 جنيه 

أسعار الأسمنت اليوم في مصر السبت 18-11-2023

غرفة صناعات مواد البناء: المشاركة بالانتخابات واجب وطني ورسالة لتأكيد الأمن والاستقرار 

اسعار الاسمنت اليوم سعر اسمنت الفهد سعر اسمنت المقاوم سعر أسمنت سيناء سعر أسمنت السويدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأمر الحكومة وللسيطرة على الانفلات في الأسعار.. البصل والسكر يدخلان الحظر

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

نجوى إبراهيم تعلن تعافيها من السرطان وتوجه رسالة شكر لكل جمهورها

«ظروف استثنائية ولازم نتدخل»| الحكومة تستعين بالضربة القاضية لتحجيم الأسعار.. ماذا حدث؟

مفاجأة شركة السكر: نورّد الكيلو للتجار بـ 23 جنيها

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة

ترشيحاتنا

بقذيفة الياسين.. كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا الإسرائيلية

مشروعات قومية وحضارية| سفيرة البحرين بالقاهرة: مصر تشهد نهضة تنموية كبرى

25 جيجا هدية| خبير أمن معلومات يحذر من رسائل وهمية تدعي منح إنترنت مجاني.. تفاصيل

تخطى 2800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس 14-12-2023

عقار مغشوش لعلاج الضعف الجنسي.. هيئة الدواء تكشف التفاصيل

«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن مستقبل الأمن السيبراني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في التاريخ.. رجل يحبس "العطسة" فيتعرض لأذى جسدي صادم

اكتشاف دولفين بإصبع بشري لأول مرة في التاريخ.. شاهد كيف يبدو

يفطر القلوب.. مقطع فيديو للقاء حميمي يجمع أباً فلسطينياً بأفراد عائلته| شاهد

المعسل اختفى من الأسواق.. سر ارتفاع سعر حجر الشيشة بالمقاهي للضعف

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل حول سر تغير وجه هيفاء وهبي لشابة مراهقة

مقطع فيديو يثير الجدل لـ شرقة كادت تقـ تل تيك توكر شهيرة

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر.. وهذه حقيقة ظهورها في مسلسل رمضاني |فيديوجراف

 بسبب الأكفان والدمار.. شركة زارا العالمية تعتذر عن حملتها الإعلانية الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

اﻟﻤﺰﻳﺪ