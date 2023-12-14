أسعار الأسمنت اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار الاسمنت اليوم الخميس في الأسواق ، وجاءت الاسعار كالتالي:-

أسمنت المعلم 1،880 جنيه

اسمنت السهم 1،870 جنيه

أسمنت الفهد 1،860 جنيه

أسمنت وادي النيل 1،900 جنيه

العسكري بني سويف 1،880 جنيه

أسمنت المسلح 1،930 جنيه

جنوب الوادي 1،890 جنيه

أسمنت المخصوص 1،920 جنيه

أسمنت السويس 1،920 جنيه

أسمنت السويدي 2،100 جنيه

أسمنت العسكري 1،910 جنيه

أسمنت النصر 1،890 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1،830 جنيه

أسمنت حلوان 1،920 جنيه

أسمنت المنيا 2،120 جنيه

أسمنت المهندس 2،250 جنيه

أسمنت تايتان 2،080 جنيه

أسمنت المصري 2،080 جنيه

أسمنت الممتاز 2،100 جنيه

أسمنت التعمير 2،200 جنيه

أسمنت الصعيد 2،250 جنيه

أسمنت أسيوط 2،250 جنيه

أسمنت المصريين 2،210 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2،250 جنيه

أسمنت البرج 2،210 جنيه

أسمنت الماكس 2،260 جنيه

أسمنت النهضة 2،220 جنيه

أسمنت أسوان 2،180 جنيه

أسمنت السد العالي 2،170 جنيه

أسمنت قنا 2،270 جنيه