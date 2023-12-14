حركة فتح: أولوياتنا إيقاف نزيف الدماء في غزة والضفة

كشفت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل يفيد أن نائب رئيس حركة فتح، قال إن أولوياتنا إيقاف نزيف الدماء في غزة والضفة.



وأوضحت القناة أن نائب رئيس حركة فتح، أننا لن نتمسك باتفاقيات لا يلتزم بها أحد أطرافها.

وقالت منظمة “أطباء بلا حدود”، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال أطلق النار على سيارة إسعاف تابعة لها أثناء نقل مريضة من المستشفى، ما أدى إلى إصابتها.

وأكدت المنظمة، أنه يجب أن تتوقف الهجمات وإطلاق النار على المستشفيات وسيارات الإسعاف.

وأضافت “أطباء بلا حدود”، أن الناس في جنين يموتون لأنهم لا يتمكنون من الوصول إلى المستشفيات.



