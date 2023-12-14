نجوى إبراهيم تعلن تعافيها من السرطان وتوجه رسالة شكر لكل جمهورها

قالت الإعلامية نهاد سمير، إن الإعلامية نجوي إبراهيم منذ أسبوعين قالت فى برنامجها إنها أصيبت بمرض السرطان، مشيرة إلى أنها استقبلت دعما كبيرا من جمهورها وكثير من الفنانين.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الإعلامية نجوى إبراهيم فاجأت وفرحت الجميع بتعافيها من المرض، موجهة رسالة شكر لكل جمهورها عبر برنامجها على الراديو.

وأوضحت الإعلامية نهاد سمير، أنها قالت: “فرحانة ومبسوطة الحمد لله بعد أربع أو خمسة أشهر قلق، حابة إني أفرحكم وأهي جت كدا من عند ربنا”.