الفنانة ملك عاصم تكشف تفاصيل دخولها عالم الفن ونصيحة الزعيم عادل إمام

كشفت الفنانة ملك عاصم، تفاصيل دخولها عالم الفن، قائلة: إن أول مسلسل قامت به فى حياتها كان مسلسل “صاحب السعادة” بطولة الزعيم عادل إمام.

وأضافت الفنانة ملك عاصم، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنها قبل دورها فى المسلسل كانت تقوم بعمل إعلانات، معقبة: “عندما وقفت أمام الزعيم عادل إمام كنت مخضوضة أوي”

وتابعت الفنانة ملك عاصم: “وانا صغيرة كنت أتابع أفلام ومسلسلات قديمة، وبالتالي كنت فاهمة مين عادل إمام، وقالي أني شاطرة وهبقي حاجة كبيرة".