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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: اهتمام الرئيس السيسي بمشروع مستقبل مصر يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال الأهداف الاستراتيجة لمشروع مستقبل مصر، تهدف إلى تعزيز وتوسيع الإنتاج الزراعي والحفاظ على الأمن الغذائي المصري، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال الخبيري، في تصريحات صحفية له، إن مشروع مستقبل مصر يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، حيث إن المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالي ٢.٢ مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجة لعدم الوقوع فريسة أمام التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه العالم خلال المرحلة الراهنة.
وأكد النائب نادر الخبيري، أن الدولة تسعى إلى التوسع في الرقعة الزراعية والمشروعات التنموية الزراعية لتعزيز وتوسيع الإنتاج الزراعي والحفاظ على الأمن الغذائي المصري، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، علاوة على توفير فرص عمل للشباب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع مستقبل مصر يعتبر نقلة نوعية وكبيرة  فى القطاع الزراعى وبيعمل على تقليل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية، حتى أن عملية استيراد السكر تنتهى بحلول عام 2024، بالإضافة لسلع أخرى ستقل تدريجيا ومنها نسبة كبيرة سيتم الاكتفاء الذاتى فيها بحلول عام 2024.


يشار إلى أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ووجه الرئيس بمواصلة الجهود المكثفة لاستكمال الأهداف الاستراتيجية للمشروع، بما ينعكس على خطة الدولة في التوسع الزراعي.

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