موعد أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في 2024

تعد الاجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية من بين الأمور الهامة التي يحرص المواطنين علي معرفتها من أجل قضائها مع الأسرة أو التنزه أو الخروج مع الأصدقاء والاقارب.



الإجازات الرسمية لعام 2024



ومع قرب انتهاء عام 2023 يرغب الكثير من المواطنين إلي معرفة الإجازات المتبقية خلال هذا العام حيث انتهت بشكل رسمي الإجازات الرسمية للعام الجاري 2023.



ومن المقرر أن تبدء أول الإجازات الرسمية التي يحصل عليها المواطنين فى عام 2024 وبالتحديد فى الأسبوع الأول من يناير المقبل 2024، وفقا لأجندة الإجازات الرسمية والمناسبات المعتمدة من مجلس الوزراء.

أول إجازات 2024

ومن المقرر أن يكون عيد الميلاد المجيد أول الإجازات الرسمية فى عام 2024 والتي من المنتظر أن تتغير بعض مواعيدها وفقا لقرارات مجلس الوزراء، لترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، ولتتوافق مع الإجازات الأسبوعية.

موعد الإجازات الرسمية الجديدة 2024

و يضم العام الجديد 2024 العديد من الإجازات الرسمية والمناسبات والأعياد التي يصل عددها إلى 16 يومًا، وتأتي إجازات 2024 كما يلي :-

- يأتي يوم الخميس 25 يناير 2024 إجازة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

- كما يحصل المواطنين علي الأربعاء 10 أبريل 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك

- فيما يتم الحصول علي يوم الخميس 11 أبريل 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك

- ويوافق يوم الجمعة 12 أبريل 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك

- كما يوافق يوم الثلاثاء 25 أبريل 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء

- كما يوافق يوم الأربعاء 1 مايو 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال

- ويحصل الموظفين علي الاثنين 6 مايو 2024 إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم

- الاثنين 17 يونيو 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

- كما يوافق يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

- كما تشمل الاجازات الرسمية يوم الأحد 30 يونيو 2024 إجازة رسمية لذكرى ثورة 30 يونيو

- ويوافق يوم الاثنين 8 يوليو 2024 إجازة رسمية للاحتفال برأس السنة الهجرية

- كما يوافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 إجازة رسمية للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952

- ويحصل الموظفين علي يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 إجازة رسمية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف

- يحصل المواطنين علي يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 إجازة رسمية للاحتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر

ويحصل الموظفين علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

وتبلغ عدد الاجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين يومان إجازة أسبوعية وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.

وقد أوضح القانون إمكانية استبدال الإجازات بمقابل مادي حيث أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية والدينية والوطنية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي المقابل يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، وفق قانون العمل.