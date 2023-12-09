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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إجازة 3 أيام بمناسبة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 .. ما حقيقة الأمر؟

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة المصرية

بالتزامن مع انتخابات الرئاسة المصرية 2024، المقرر انطلاقها غدا الأحد، يتساءل الكثيرون عن "اجازة الانتخابات" خاصة في ظل تداول العديد من المنشورات الخاصة بهذا الشأن.

يذكر أن انتخابات الرئاسة المصرية 2024 أنطلقت بالخارج، الجمعة أول ديسمبر على مدار ثلاثة أيام انتهت الأحد 3 ديسمبر، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

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ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر حال حسم السباق من الجولة الأولى.

اجازة 3 أيام للموظفين

تداولت العديد من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بمنح الحكومة، موظفي الدولة، 3 أيام اجازة بمناسبة انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

فيما ترددت العديد من الأنباء حول منح الموظفين عطلة غدا الأحد، ما أثار حالة من الجدل الواسع بين المواطنين خاصة الموظفين والطلاب وكذا أولياء الأمور.

ويوافق غدا الأحد 10 ديسمبر أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، إلا أنه لم يتم صدور أي قرار بشأن منح العاملون في الدولة إجازة بمناسبة الانتخابات، ما يعني أن العمل سيتم بصورة طبيعية في المواعيد المحددة دون وجود أي خلل بها.

وعادة ما تصدر الحكومة وكذا وزارة العمل، بيانا بمواعيد الاجازات الرسمية قبلها بفترة كافية.

اجازة انتخابات الرئاسة المصرية 

لا يعني ذلك عدم وجود اجازة خلال الانتخابات الرئاسية، إلا أن الإجازة الممنوحة بمناسبة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 سوف تقتصر على المدارس التي تم تخصيصها كلجان للاقتراع فقط لاغير.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة الانتخابات الرئاسية للمدارس المختلفة، يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، على أن تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر الجاري، ليتم استئناف الدراسة يوم الأربعاء 14 ديسمبر عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية.

وتأتي إجازة انتخابات الرئاسة المصرية بناء على خطاب وجهته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للمديريات التعليمية بالمحافظات كافة، لتجهيز المدارس التى تم اختيارها فى المحافظات لتكون لجانا انتخابية خلال انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

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