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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إجازة انتخابات الرئاسة 2024.. متى تبدأ ومن يستفيد بها؟

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة 2024

هل يوم الأحد المقبل إجازة رسمية؟ تصدر هذا السؤال محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع انطلاق انتخابات الرئاسة  بالخارج واقتراب موعد انطلاقها بالداخل.

يذكر أن انتخابات الرئاسة انطلقت بالخارج، الجمعة  1 ديسمبر، في أول خطوة من خطوات عملية الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية 2024.

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وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من الجمعة الماضية، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

هل يوم الأحد المقبل اجازة؟

ترددت أنباء حول عطلة يوم الأحد المقبل، ما أثار حالة من الجدل  بين المواطنين خاصة الموظفين والطلاب وأولياء الأمور.

يوافق يوم الأحد القادم 10 ديسمبر أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، حيث يتوقع العديد من المواطنين الحصول على عطلة خلال أيام انتخابات الرئاسة .

لم يتم صدور أي قرار بشأن منح العاملين في الدولة إجازة يوم الأحد المقبل بمناسبة الانتخابات الرئاسية، ما يعني أن العمل سيتم بصورة طبيعية في المواعيد المحددة دون وجود أي خلل بها.

وعادة ما تصدر الحكومة ووزارة القوى العاملة، بيانا بمواعيد الاجازات الرسمية قبلها بفترة كافية.

من المستفيدين باجازة الانتخابات؟

الإجازة الممنوحة بمناسبة انتخابات الرئاسة 2024 تقتصر على المدارس التي تم تخصيصها كلجان للاقتراع فقط لاغير.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة الانتخابات الرئاسية للمدارس المختلفة، يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، على أن تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر الجاري، ليتم استئناف الدراسة يوم الأربعاء 14 ديسمبر عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية.

وتأتي إجازة انتخابات الرئاسة المصرية بناء على خطاب وجهته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للمديريات التعليمية بالمحافظات كافة، لتجهيز المدارس التى تم اختيارها فى المحافظات لتكون لجانا انتخابية خلال انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

إجازة الانتخابات الرئاسية

ومن المقرر أن يحصل الطلاب والمعلمون وكذلك العاملون فى حوالى 10 آلاف مدرسة على إجازة رسمية طوال فترة إجراء انتخابات الرئاسة المصرية.

وفى نص الخطاب الرسمى الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: فى ضوء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لعام 2023 بدعوة الناخبين لـ انتخابات الرئاسة المصرية، والتى تتضمن مواعيد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء التى توافق 10 و11 و12 ديسمبر، نوهت الوزارة بضرورة تجهيز المدارس التى سيتم بها عملية الاقتراع وإخلائها من أى عملية تعليمية أو خلافه أثناء أيام الاقتراع التى تمت الإشارة إليها.

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