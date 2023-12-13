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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رسميًا.. انتهاء إجازة طلاب مدارس لجان الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

انتهت إجازة الانتخابات الرئاسية في المدارس التي عقدت بها لجان اقتراع، يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، بانتهاء اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، وفق الكتاب الدوري الصادر عن وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي في الرابع من شهر ديسمبر الجاري.

نص الكتاب، على أن طلاب المدارس التي ستعقد فيها لجان انتخابية، هم فقط الذين سيحصلون على إجازة طوال فترة الانتخابات، وبالتالي فإن العودة إلى المدارس ستكون اليوم الأربعاء.

انتظام جميع المعلمين والعاملين بالمدارس

وتم التشديد على حضور وانتظام جميع المعلمين والعاملين بالمدارس بجميع أنواعها الرسمية والخاصة والدولية، خلال فترة انعقاد الانتخابات، على أن يحصل طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط، على إجازة خلال فترة انعقاد الانتخابات، مع تخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين بالمدارس التي تضم لجانا انتخابية في أقرب مدرسة لهم، وانتظام الدراسة بالمدارس بكل أنواعها الرسمية والخاصة والدولية، غير المخصصة كلجان انتخابية.

وسوف تنتظم جميع المدارس، اليوم الأربعاء، سواء كانت احتضنت لجانا انتخابية أم لا، إلا إذا كانت هناك محافظة منحت طلابها إجازة من الحضور بسبب القطس السيئ وهطول الأمطار.

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