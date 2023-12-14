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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ناردين فرج تكشف بدايات دخولها العمل الإذاعي

صدى البلد

كشفت الإعلامية والفنانة ناردين فرج تفاصيل دخولها مجال العمل الإذاعي، موضحة أنها في البداية تخرجت في كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، ثم تزوجت وانتقلت للقاهرة.

وقالت ناردين، خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، إنها كانت تستمع دوماً للإذاعة وتتمنى لو أنها أصبحت من مذيعيها، فقررت دخول هذا المجال، وتواصلت مع مسئول بالإذاعة حينها، كان صديقاً للعائلة، وطلبت منه أن تخضع لاختبار، ويروا إن كانت مناسبة أم لا.

وتابعت: "قلت له أنا عاوزة أجرب، اعملي اختبار وشوف لو هنفع.. ولما عملت الاختبار كان ساعتها أحمد يونس هو اللي في الراديو، وبالصدفة كان يونس مقررة ياخد فترة ميشتغلش فيها.. فأخدوني بسرعة جدا مكانه".

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وواصلت ناردين فرج: "قالوا لي هو قدامه شهر وهيمشي فلازم يعلمك خلال الفترة دي عشان تبدأي على طول، فقعدت شهر بحاله جنب أحمد يونس بتفرج عليه ومكنش بيكلمني خالص.. لحد ما في يوم قالي اقعدي على الميكسر أنا رايح مشوار ربع ساعة وجاي، وكان برنامج هوا، قلت له ازاي لوحدي؟ قالي اشتغلي أنا ماشي.. فطبقت اللي شوفته بيعمله والدنيا مشيت".

وعن رأيها في أحمد يونس قالت: "بحترمه جدا وبعتز بيه.. هو أول واحد علمني ازاي أقعد على ميكسر وأشغل المزيكا واتكلم واحضّر ازاي للحلقة".

ناردين فرج الفنانة ناردين فرج برنامج معكم منى الشاذلى برنامج معكم معكم منى الشاذلى

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