الزمالك يحدد 3 مراكز عاجلة لتدعيم الفريق في الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن المراكز المطلوب تدعيمها في نادي الزمالك، عبر فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: "الزمالك يحدد 3 مراكز عاجلة للتدعيم في مركز حراسة المرمى والمهاجم وخط الوسط".

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، بقيادة المدير الفني معتمد جمال، لخوض مباراة هامة أمام المصري البورسعيدي. المباراة تأتي في إطار الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز في موسم 2023-2024.

من المقرر أن تُقام المباراة في ملعب برج العرب، وتنطلق في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

يدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، فيما يحتل المصري البورسعيدي المركز التاسع برصيد 12 نقطة.