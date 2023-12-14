سرايا القدس تكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة

قالت سرايا القدس، اليوم الخميس، إنها قصفت الحشود العسكرية في محور التقدم جنوب غرب نتساريم بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأكدت، أنها تمكنت من قنص جندي صهيوني في محور حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

و أفادت صحيفة هآرتس، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإصابة 36 جنديا في معارك غزة خلال 24 ساعةبينهم 7 في حالة خطيرة.

وكانت قد أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، بحدوث قصف مدفعي معاد استهدف تلة العزية جنوبي البلادوتسبب في تضرر الشبكة الكهرباء التي تغذي منطقة الطيبة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية ان الجيش يهاجم أهدافا لحزب الله في لبنان ودوي الانفجارات يسمع في الجليل الأعلى.