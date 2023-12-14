نقيب أطباء مصر يشيد بجهود فضيلة الإمام الأكبر الداعمة للقضية الفلسطينية

أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، بجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تجاه دعم الأشقاء في غزة.

وأوضح نقيب أطباء مصر خلال كلمته في احتفالية تخريج الدفعة 23 بكلية طب بنين الأزهر بدمياط، والتي أقيمت في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن جهود الأزهر الشريف الإغاثية لغزة تعد امتدادًا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

مشيرا إلى أن نقابة الأطباء أرسلت قوافل طبية إلى غزة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، لافتا إلى أن الاحتلال الصهيوني يرتكب جرائم ضد المدنيين الأبرياء منذ عام 1949م وحتى اليوم، مشيرًا إلى أن الجرائم طالت الأطفال والنساء والمستشفيات والمدارس وغيرها من المؤسسات المدنية.

وعبر نقيب أطباء مصر عن اعتزازه بالمشاركة في هذه اللحظات الجميلة التي أعادت لي ذكري تخرجي في كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة في عام 1983م، مقدمًا التهنئة إلى الخربجين وأسرهم بهذا اليوم الطيب المبارك يوم تخرج الدفعة 23 لينضموا إلى صفوف نقابة الأطباء.