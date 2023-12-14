البلطي بـ40 جنيها للكيلو.. أسعار الأسماك اليوم الخميس

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار الأسماك اليوم الخميس بالأسواق المصريه ، وجاءت الأسعار كالتالي:-

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 63 و73 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و190 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 و115 جنيها.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 جنيه، و320 جنيها.