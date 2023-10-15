هؤلاء ممنوعون من تناول هذه الاسماك

يعد سمك السردين من الأغذية التي يعشق في تناولها الكثيرون ، نظرا لاحتوائة على بعض الفوائد الصحية للجسم، مما يعزز الجهاز المناعي ،كما أنه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد في الوقاية من بعض الأمراض، إلاّ أنّ تناول السردين واستهلاكه قد ينجم عنه بعض الأضرار مثل رد فعل الجسم التحسسيّ، وهناك فئات ممنوعون من تناول السردين، على الرغم من فوائده منه الإصابة بحصى الكلى، وارتفاع ضغظ الدم، وزيادة خطر الإصابة بنوبات النقرس،بسبب ،ارتفاع نسبة الصوديوم في السردين ، لتفادي التسمم بالزئبق وتناوله ضمن الكمية المسموح بها لتفادي الآثار الجانبية الناجمة عنه قدر الإمكان ،وفقا لموقع healthdirect نرصد في هذا التقرير الفئات الممنوعون من سمك السردين

توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعدم تناول ما يزيد عن 3 جرامات يوميًا من حمض الإيكوسابنتاينويك، وحمض الدوكوساهكساينويك ، قد تتفاعل الأوميغا 3 مع الأدوية المضادة للتخثر مثل الوارفارين ، لذا يجب الحذر عند تناول المكملات الغذائية المحتوية على أوميغا 3 أو تناول المأكولات البحرية بالتزامن مع استخدام مضادات التخثر واستشارة الطبيب عند الحاجة.



اشخاص ممنوعين من تناول السردين:

الإصابة بحصى الكلى

يؤدي تناول السردين المملح إلى زيادة خطر الإصابة بحصى الكلى وذلك لاحتوائه على نسبة مرتفعة من الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى زيادة كمية الكالسيوم في البول، الذي يُعدّ أحد عوامل خطر الإصابة بحصى الكلى.



مرضى النقرس:

إذ يؤدي تناول السردين إلى رفع خطر الإصابة بنوبات النقرس عن طريق تراكم حمض اليوريك الناتج عن تكسّر البيورين، كما أنّ تراكم هذا الحمض قد يسبب حدوث بعض اضطرابات الكلى خاصةً لدى الأشخاص اللذين ترتفع لديهم فرصة الإصابة بهذه المشاكل ،كما ينصح الأشخاص المصابين بالنقرس بتجنب تناول السردين المملح ؛ وذلك لاحتوائه على كمية عالية من البيورين؛ وهي اللبنة الأساسية التي يتكون منها الحمض النووي



مرضى ضغط الدم

يحتوي السردين المعلب على نسبة مرتفعة من الصوديوم، وبالتالي يعمل على حبس السوائل داخل الجسم؛ مسببًا زيادة في حجم الدم، وبالتالي ارتفاع ضغط الدم؛ لذا يُنصح مرضى ارتفاع ضغط الدم بتقليل أو الحد من استهلاك الصوديوم لتجنب ارتفاع ضغط الدم.



-الحساسية

تُعدّ الحساسية تجاه أنواع مختلفة من السمك شائعة الحدوث، ولكنها قد لا تظهر حتى سن البلوغ، علمًا أنّ الحساسية تختلف تبعًا لنوع الكائن البحري المسبب لها، فمثلًا تختلف حساسية السردين عن الحساسية التي يُسببها المحار، أو الروبيان، أو سرطان البحر، ويُرافق حدوثها ظهور العديد من الأعراض لذا يُنصح دائمًا بالتوجه الطبيب المُختص في حال ظهور أعراض الحساسية، للحصول على التشخيص المناسب ومنها من الربو وانسداد الأنف و الشرى والصداع.