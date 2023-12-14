العيب في السيستم.. ضعف الشخصية يحرم سيراميكا كليوباترا من ركلتين جزاء أمام فيوتشر

تعرض فريق سيراميكا كليوباترا إلى ظلم تحكيمي بعد عدم احتساب ضربتين جزاء لصالحه أمام فيوتشر في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وظهر طاقم التحكيم بقيادة السيد منير ، في حالة عدم تفاهم بينهم وتضارب في قراراتهم ، بسبب استدعاء حكم تقنية الفيديو محمود ناجي ، لحكم الساحة مرتين لوجود اخطاء على فيوتشر لصالح سيراميكا كليوباترا ، إلا ان السيد منير لم يحتسب أي قرار رغم وضوح الحالتين.

وعلم صدى البلد ، ان سيستم اتحاد الكرة ، لم يخطر حكم الساحة بالطاقم المساعد له إلا قبل المباراة بـ12 ساعة وهو ما يخالف اللوائح حيث أن المفترض اخطار طاقم التحكيم كاملا قبل المباراة بـ48 ساعة للتنسيق فيما بينهم كل ما يتعلق بالمباراة ، وهو ما اظهر ضعف الشخصية في اتخاذ القرارات التحكيمية ، بل وتعرض فريق سيراميكا كليوباترا لظلم واضح بعدم احتساب ركلتي جزاء.

وتعادل فريق سيراميكا كليوباترا، مع فريق مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقدم فيوتشر علي سيراميكا بالهدف الأول في الدقيقة 17 من عمر المباراة عن طريق مروان محسن.

وفي الدقيقة 94 من المباراة نجح سيراميكا في تعديل النتيجة عن طريق محمد شكري بعد تمريرة رائعة من محمد ابراهيم.