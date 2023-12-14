إن لم تستح فافعل ما شئت.. سيراميكا كليوباترا يشكو حكم مباراة مودرن فويتشر

أعرب مسؤولي نادي سيراميكا كليوباترا عن غضبهم تجاه بعض الحكم الذين يديرون مبارياتهم من بداية الموسم ، وسوء إدارة اللقاءات وارتكاب الأخطاء الفجة دون حساب من أي جهة.

ويتساءل مسؤولي نادي سيراميكا كليوباترا : أين ضمير بعض الحكام ومن يحاسبهم على الأخطاء التي تفقد الفرق العديد من النقاط وتهدر فرصهم في المنافسة على الدوري ، فالفريق يحتل حاليا المركز الثالث ، رغم كل ما يتعرض له من ظلم وإدارة بعض الحكام الغير مصنفين لمبارياته ، فإذا لم يجد الجميع رادع لمرتكبي الأخطاء فلن ينصلح حال الكرة المصرية ، فإن لم تستح ففعل ما شئت.

وتعرض فريق سيراميكا كليوباترا إلى ظلم تحكيمي بعد عدم احتساب ضربتين جزاء لصالحه أمام فيوتشر في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وظهر طاقم التحكيم بقيادة السيد منير ، في حالة عدم تفاهم بينهم وتضارب في قراراتهم ، بسبب استدعاء حكم تقنية الفيديو محمود ناجي ، لحكم الساحة مرتين لوجود اخطاء على فيوتشر لصالح سيراميكا كليوباترا ، إلا ان السيد منير لم يحتسب أي قرار رغم وضوح الحالتين.

وعلم صدى البلد ، ان سيستم اتحاد الكرة ، لم يخطر حكم الساحة بالطاقم المساعد له إلا قبل المباراة بـ12 ساعة وهو ما يخالف اللوائح حيث أن المفترض اخطار طاقم التحكيم كاملا قبل المباراة بـ48 ساعة للتنسيق فيما بينهم كل ما يتعلق بالمباراة ، وهو ما اظهر ضعف الشخصية في اتخاذ القرارات التحكيمية ، بل وتعرض فريق سيراميكا كليوباترا لظلم واضح بعدم احتساب ركلتي جزاء.

ويبدو أن الحكم السيد منير ، لم يكتف من شكاوي الأندية منه في مختلف المباريات بل والعقوبات التي يتعرض لها باستمرار من بيريرا رئيس لجنة الحكام ، خاصة بعد سوء أدائه التحكيمي في مباراة المقاولون العرب وزد والتي شهدت أخطاء تحكيمية بالجملة.

وشهدت مباراة المقاولون العرب وزد لغطًا تحكيميًا بعدما احتسب الحكم السيد منير 5 ركلات جزاء خلال أحداث المباراة، التي انتهت بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لمثلهم.

وهو ما أدى إلى أ، بيريرا اتخذ قرارا على معاقبة حكم الساحة السيد منير بإبعاده عن إدارة مباريات الدوري الممتاز لفترة، وذلك وفقًا لنتيجة التقييم الذي حصل عليه الحكم خلال إدارته مباراة المقاولون العرب وزد.

وظهر السيد منير أيضا بنفس سوء الأداء التحكيمي اليوم في مباراة سيراميكا كليوباترا ، ومودرن فيوتشر ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ، بعدما حرم كليوباترا من احتساب ركلتين جزاء ، رغم استدعاء حكم الفيديو له إلا أنه تغاضى عن اتخاذ القرار الصائب.

ومن المتوقع أن يتقدم سيراميكا كليوباترا بشكوى ضد الحكم المثير للأزمات لكل الجهات المختصة لحفظ حقه ، بعد الظلم الفادح التي تعرض له الفريق في مباراة مودرن فيوتشر