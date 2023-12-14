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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك مفاجئ من رئيس أركان جيش الاحتلال بعد الكمين المميت في الشجاعية

هرتسي هاليفي
هرتسي هاليفي

زار رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الخميس، قوات لواء جولاني في حي الشجاعية بمدينة غزة، بعد كمين مميت بالمنطقة في وقت سابق من هذا الأسبوع، قُتل خلاله تسعة جنود، من بينهم اثنان من كبار القادة.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي للجنود "تذكروا أنكم تقاتلون الآن في الشجاعية، في معارك الزيتون العنيفة، والمناطق الحضرية الكثيفة، وكفار عزة، التي عانت من هجمات شديدة للغاية".

وأضاف هاليفي، "نحن بحاجة، كما تفعلون أنتم، إلى تنفيذ عمليات حازمة للغاية وشاملة للغاية حتى نتمكن من إعادة كفار عزة إلى مستوى عالٍ جدًا من الأمن"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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