أول تعليق لـ واشنطن بعد القبض على منفذي هجوم السفارة الأمريكية ببغداد

أشادت السفيرة الأمريكية لدى بغداد الينا رومانسكي، اليوم الخميس، بإعلان السلطات العراقية، القاء القبض على منفذي الهجمات على السفارة الامريكية في بغداد.

ومن خلال منشور على منصة "X" قالت رومانسكي : "نُشيد برئيس الوزراء وأجهزة الأمن العراقية والسلطة القضائية لنجاحهم في القبض على عدد من المسؤولين عن الهجمات الإرهابية ضد سفارتنا وجهاز الأمن الوطني والمباني الحكومية الأخرى".

وذكرت كذلك "الولايات المتحدة ملتزمة بالتنسيق الوثيق مع لضمان تقديم الجُناة إلى العدالة".

وأتمت قائلة : "الأفراد الأمريكيين الموجودين في البلاد بناء على دعوة من العراق آمنون، وأن سيادة العراق واستقلاله محمية.