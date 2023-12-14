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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من جيش الاحتلال بعد تدنيس جنوده مسجدا في جنين

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، على حادثة تدنيس الجنود مسجد في جنين، الذين نادوا منه "شيما إسرائيل" وكتبوا عبارة "جئنا نأكل الحمص”.

وقال هاجاري، في إفادة صحفية، أن "جنود جيش إسرائيلي مطالبون بالتصرف بشكل احترافي، وهذا ما تفعله الغالبية العظمى من الجنود. أولئك الذين لا يتصرفون وفقًا لهذه القيم سيتم اتخاذ إجراءات ضدهم”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد  الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن تدنيس قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسجد في مخيم جنين هو تصرف مشين ومدان، ونحذر من جر المنطقة إلى حرب دينية.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية؛ فقد حذر أبو ردينة من تداعيات هذه الاعتداءات، مشيرا إلى أن نيران الحرب الدينية التي تسعى إسرائيل لإشعالها لن تقتصر على منطقتنا فقط، إنما ستمتد إلى العالم أجمع إن بقي صامتا على جرائم إسرائيل وانتهاكاتها لحقوق شعبنا.

تدنيس مسجد بجنين.. الرئاسة الفلسطينية: نحذر من جر المنطقة لحرب دينية

الأردن عن اقتحام مسجد بـ جنين : تصرف يتنافى وجميع القيم الأخلاقية

ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا وممتلكاته ومقدساته، مشددا على أن هذه الاعتداءات تأتي استكمالا للاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك.

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