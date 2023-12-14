عضو مجلس الحرب الإسرائيلي: اتفقنا مع أمريكا على توفير الأمن بجنوب غزة

أكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، أن الأولوية بالنسبة لهم هي تمكين الجنود من إكمال مهمتهم وإعادة المحتجزين في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس: "اتفقنا مع الولايات المتحدة على توفير الأمن في جنوب قطاع غزة".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل من أجل تحقيق هدنة قصيرة في غزة، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من الهدن الطويلة باعتبارها في صالح حماس.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية: “نعمل علي من أجل تحقيق هدنة قصيرة جديدة في غزة.. وهناك مخاوف من الهدن الطويلة باعتبارها في صالح حماس”.