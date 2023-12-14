مندوب تونس بالجامعة العربية يشارك بالاجتماع التحضيري للمنتدى العربي - الروسي

شارك السفير محمد بن يوسف، سفير دولة تونس لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، في أعمال اجتماع لجنة كبار المسؤولين العربي- الروسي المشترك في إطار التحضير للدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي-الروسي على المستوى الوزاري والمقرر عقدها بمدينة مراكش في المملكة المغربية يوم الاربعاء القادم.

وقد عُقد الاجتماع برئاسة مشتركة لكل من القائم بأعمال المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية الوزير المفوض/هشام ولد الصلاي، (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري) وسفير روسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية السفير جيورجي بوريسينكو، والسفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



ويأتي الاجتماع بعد التشاور بين الرئاسة -المملكة المغربية- والأمانة العامة لبحث ترتيبات انعقاد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي-الروسي على المستوى الوزاري وكذلك للاتفاق على الصيغ النهائية لمشاريع الوثائق المقرر صدورها عن تلك الدورة وهي "البيان الختامي" و"خطة العمل لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي خلال الفترة 2024-2026".