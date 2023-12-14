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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يبعث برسالة هامة لـ إسرائيل بشأن الحرب على غزة

جو بايدن
جو بايدن

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إسرائيل للتركيز على حماية المدنيين في قطاع غزة.

وقال بايدن: “أريد أن تركز إسرائيل على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين في غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل من أجل تحقيق هدنة قصيرة في غزة، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من الهدن الطويلة باعتبارها في صالح  حماس.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية: “نعمل من أجل تحقيق هدنة قصيرة جديدة في غزة.. وهناك مخاوف من الهدن الطويلة باعتبارها في صالح حماس”.

وتابع قائلا: “لا نملي شروطا على إسرائيل بشأن مدة الحرب لكننا نريدها أن تنهيها في أقرب وقت ممكن”.

الانتقال من العمليات العالية الشدة في غزة إلى العمليات المنخفضة

ولفت إلى أن “سوليفان تحدث مع مسؤولين إسرائيليين حول إمكانية الانتقال من العمليات العالية الشدة في غزة إلى العمليات المنخفضة الشدة في المستقبل القريب”.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: “لا نريد وضع إطار زمني لهذا التحول المحتمل بخفض شدة العمليات في غزة”.

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