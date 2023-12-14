وزيرة الثقافة في عزاء زوج إيناس عبد الدايم.. صور

أدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة واجب العزاء، في وفاة المهندس مدحت شليق، زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

حضر العزاء نخبة من رجال الفكر والسياسة والثقافة، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بجانب عدد من الوزراء السابقين والحاليين.



كما حضر العزاء، الدكتور عليّ المصيلحي وزير التموين، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الآثار السابق الدكتور خالد العناني، ووزيرة الهجرة السابقة السفيرة نبيلة مكرم، والموسيقار عمر خيرت، ووزير الثقافة السابق الدكتور عماد أبو غازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والكاتب والروائي يوسف القعيد، والفنان تامر عبد المنعم .