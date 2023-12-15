نجمات يخطفن الأنظار باللون الأسود في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

حرصت العديد من نجمات الفن والنجوم على حضور حفل أفتتاح مهرجان الجونة مساء أمس الخميس في دورته السادسة.

خطفت بعض المشاهير والنجمات الأنظار في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بإطلالات متنوعة ومميزة وكان أغلبها غير مثير للجدل على عكس السنوات الماضية.

وظهرت الكثير من نجمات الفن في مهرجان الجونة بفساتين وإطلالات اتسمت باللون الأسود الذي كان من أبرز الألوان التي سيطرت على السجادة الحمراء مساء أمس.

ومن أبرز النجمات اللاتي أرتدن فساتين باللون الأسود في افتتاح مهرجان الجونة هن الفنانة صبا مبارك، وبسنت شوقي، وسارة عبد الرحمن، ويسرا، وهيدي كرم وغيرهن من المشاهير.

إليكم الصور…

نجمات أثارت الجدل باللون الأسود في أفتتاح مهرجان الجونة

نجمات أثارت الجدل باللون الأسود في أفتتاح مهرجان الجونة

نجمات أثارت الجدل باللون الأسود في أفتتاح مهرجان الجونة

نجمات أثارت الجدل باللون الأسود في أفتتاح مهرجان الجونة

نجمات أثارت الجدل باللون الأسود في أفتتاح مهرجان الجونة

نجمات أثارت الجدل باللون الأسود في أفتتاح مهرجان الجونة

نجمات أثارت الجدل باللون الأسود في أفتتاح مهرجان الجونة