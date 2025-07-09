ناقد رياضي: الأندية الشعبية تستغيث.. وشركة سعودية رفضت دعم الإسماعيلي بسبب مناخ الاستثمار



دق الناقد الرياضي عصام سالم، ناقوس الخطر بشأن أوضاع الأندية الشعبية في مصر، مؤكدًا أنها تمر بأزمات مالية خانقة وتحتاج إلى دعم عاجل. موضحا أن إنقاذ هذه الأندية لن يتحقق إلا من خلال جذب استثمارات قوية تعيد لها التوازن وتمنحها فرصة للمنافسة.

و قال سالم، خلال برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي ماركو مراد على قناة صدى البلد، إن هناك شركة سعودية كانت على وشك الاستثمار في نادي الإسماعيلي بطلب من الوزير الأسبق عبد المنعم عمارة، في محاولة لإنقاذ الدراويش من أزمتهم.

وأوضح أن الشركة السعودية أبدت استعدادها لدعم الإسماعيلي، لكن بعد دراسة الوضع على أرض الواقع، وجدت أن مناخ الاستثمار الرياضي داخل قلعة الدراويش، لا يزال غير جاذب، ما دفعها إلى التراجع عن الخطوة ورفض الدخول في أي التزام مالي تجاه النادي.

وأكد عصام سالم أن استمرار هذا الوضع يمثل خطرًا حقيقيًا على تاريخ الأندية الجماهيرية، داعيًا الجهات المسؤولة إلى تهيئة مناخ استثماري آمن وجاذب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.